Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da başladı. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlandıo.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 12, 13 ve 14 Ocak'ta oynanılacak eşleşmeler şöyle: