Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu fikstürü açıklandı!

Son dakika haberi... Son 16 turu aşamasına gelinen Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 karşılaşmanın fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda mücadele edecek takımların maç tarihi ve saatlerini belirledi. Buna göre son 16 turunda maç fikstürü şu şekilde olacak:

8 ŞUBAT 2022 SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

13.30 Bandırmaspor - Sivasspor

17.30 Hatayspor - Antalyaspor;

20.30 Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

17.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe

Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek..