Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu fikstürü açıklandı!
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçların fikstürünü yayımladı.
Son dakika haberi... Son 16 turu aşamasına gelinen Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 karşılaşmanın fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda mücadele edecek takımların maç tarihi ve saatlerini belirledi. Buna göre son 16 turunda maç fikstürü şu şekilde olacak:
8 ŞUBAT 2022 SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
17.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Kayserispor
9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA
13.30 Bandırmaspor - Sivasspor
17.30 Hatayspor - Antalyaspor;
20.30 Denizlispor - Trabzonspor
10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE
17.30 Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş - Göztepe
Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek..