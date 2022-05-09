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Ziraat Türkiye: Trabzonspor 2- 4 Kayserispor | Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor, evinde konuk etti Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükselen taraf oldu. Kayserispor'un gollerini 48. ve 90+6. dakikada Emrah Başsan, 59.dakikada Hosseini, 90+1.dakikada penaltıdan Cornelius, Trabzonspor'un gollerini ise 3.dakikada penaltıdan Nwakaeme, 82.dakikada Bakasetas attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kayserispor'un birbirlerine rakip olduğu müsabaka sonucunu merak edenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Ziraat Türkiye: Trabzonspor- Kayserispor | Maç sonucu konu başlıkları haberimizin detaylarında...

Ziraat Türkiye: Trabzonspor 2- 4 Kayserispor | Maç sonucu

ZİRAAT TÜRKİYE: TRABZONSPOR 2- 4 KAYSERİSPOR | MAÇ SONUCU

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
3. dakikada Carole’nin ceza sahasında topu elle oynaması sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Nwakaeme, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
8. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına doğru atılan pasta sol çaprazda topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Ziraat Türkiye: Trabzonspor 2- 4 Kayserispor | Maç sonucu
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Thiam’ın sol çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Onur’un sağ kanattan ceza sahası ön çizgisine çıkardığı topla buluşan Bertolacci’nin bekletmeden plase vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
27. dakikada Ramazan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Mustafa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Visca’nın vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

Stat: Kadir Has

2. yarı için detaylar gelecek...

Ziraat Türkiye: Trabzonspor 2- 4 Kayserispor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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