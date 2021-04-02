Son dakika... Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Değerlendirmelerimiz sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.

(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var."

Detaylar gelecek...