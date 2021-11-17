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Son dakika! Zonguldak'ta deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Zonguldak neden sallandı 17 Kasım 2021?

Son dakika! Zonguldak'ta da hissedilen bir deprem meydana geldi. Tedirginlik yaşayan vatandaşlar Zonguldak'ta deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Zonguldak neden sallandı 17 Kasım 2021? Sorularını merak etmeye başladı. İşte o soruların cevapları...

Son dakika! Zonguldak'ta deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Zonguldak neden sallandı 17 Kasım 2021?

Son dakika haberi...AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Zonguldak'ta ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar detaylı bilgilere ulaşmak için internet arama motorlarında Zonguldak'ta deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Zonguldak neden sallandı 17 Kasım 2021? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

Son dakika! Zonguldak'ta deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Zonguldak neden sallandı 17 Kasım 2021?

ZONGULDAK'TA DEPREM Mİ OLDU 17 KASIM 2021? ZONGULDAK NEDEN SALLANDI 17 KASIM 2021?

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Düzce'nin Çilimli ilçesinde 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Birçok çevre ilden hissedilen bu depremde Zonguldak'taki vatandaşlar da depremi hissetti.

{TITLE_STRIP}Son dakika | İstanbul'da hissedildi! Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

 

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