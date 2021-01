SON DAKİKA! Zuckerberg duyurdu: Trump'ın hesapları süresiz kısıtlandı!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının süresiz olarak kısıtlandığını açıkladı.

Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada, "Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik kısıtlamayı süresiz olarak uzatma kararı aldık. Barışçıl bir şekilde görev devri gerçekleşene kadar hesapları en az 2 hafta daha bloke edilecek" ifadeleri kulanıldı.

"The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining..."

AYRINTILAR GELECEK...