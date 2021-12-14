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  4. Son dakika! Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber!

Son dakika! Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber!

Son dakika! Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme hakkında kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun sakatlık sonucu kaç hafta oynamayacağı da belli oldu.

Son dakika! Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber!

Son dakika haberi... Deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme’nin hakkında açıklama yapan bordo-mavili ekip, Nijeryalı oyuncunun kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ifade etti. Yıldız futbolcunun sahalardan 1 ay  uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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