Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Engin Özkoç'a soruşturma

TBMM Genel Kurulunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda , CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin ardından AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

İşte Özkoç'un skandal ifadeleri:

“Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir..."