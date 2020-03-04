Son dakika:İbrahim Kalın, Jeffrey ve Craft ile görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.

Kalın'ın Craft ve Jeffrey ile görüşmesinde, yürütülen operasyonla Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı vurgulandı.

Kalın, Suriye’de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti.