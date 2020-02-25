Konya merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda 37 şüpheli için yakalama kararı çıkarılırken şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda 37 asker için yakalama kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kripto üyeler deşifre edildi. Bunun üzerine 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon sürüyor.
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