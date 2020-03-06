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  3. Son dakika:Tutuklu ve hükümlü kadınlara 8 Mart'ta açık görüş izni

Son dakika:Tutuklu ve hükümlü kadınlara 8 Mart'ta açık görüş izni

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu. 

Son dakika:Tutuklu ve hükümlü kadınlara 8 Mart'ta açık görüş izni

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu. 

Ayrıntılar gelecek...




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