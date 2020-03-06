Son dakika:Tutuklu ve hükümlü kadınlara 8 Mart'ta açık görüş izni
Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu.
Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılıklarına genel bir talimat göndererek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu.
Ayrıntılar gelecek...
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