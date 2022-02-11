Son dans! Silahlı saldırıya kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından Ece Erken'den kalbi paramparça eden bir video geldi!

Türkiye'nin günlerdir üzerinde durduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti 27 Ocak'ta Bakırköy'de balıkçıda gerçekleşmişti.

Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 ay önce evlendiği

YÜREK SIZLATAN PAYLAŞIM

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ise yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşıyor. Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı.



Oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken, videoya bir not düşmedi.

Ece Erken ile birliktelik yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.