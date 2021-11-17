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  3. Son durumu aktardı! Düzce Valisi Atay'dan depreme ilişkin yeni açıklama!

Son durumu aktardı! Düzce Valisi Atay'dan depreme ilişkin yeni açıklama!

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin yapıldığını aktardı.

Son durumu aktardı! Düzce Valisi Atay'dan depreme ilişkin yeni açıklama!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Düzce'de bugün biri saat 15.40, diğeri 15.57 olmak üzere olmak üzere 5.2, ve 4.1 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. 

KORKUYLA HASTANEYE BAŞVURAN VATANDAŞLAR TEDAVİ EDİLDİ

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Vali Atay, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

VALİ ATAY VATANDAŞLARI SAKİNLİKLERİNİ KORUMAYA ÇAĞIRDI

Düzce Valisi Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.

{TITLE_STRIP}İstanbul'da hissedildi! Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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