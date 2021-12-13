Son gün! Asgari ücret için geri sayım başladı, gözler o toplantıda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete yönelik umut dolu açıklamaları, milyonlarca vatandaşın heyecan sebebi oldu. Asgari ücrete ilişkin "bayram havası yaşatacak" diyen bakan Bilgin, bugün açıklanması beklenen rakamların vatandaşı mutlu edeceğini de savundu. Dördüncü kez gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, rakamları kamuoyuna sunacağı bekleniyor.

GELİRLERDEKİ ASGARİ ÜCRET ETKİSİ

Asgari ücretin bir çok getirisi de olacak. Örneğin; Asgari ücretin üzerinde maaşı olanlara da yükseliş nispetinde zam yapılacak, 20 milyona yakın çalışanın asgari geçim indirimi artırılacak, işsizlik maaşlarında asgari ücret artış oranı kadar yükseliş olacak, sosyal ödemelerde gelir kriteri değişecek, yararlanan sayısı artacak, kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

VERGİ PRİMLERİ NETLİK KAZANACAK

Vergi ve primlerinin de netlik kazanacağını duyan vatandaşın, bugün heyecanla dördüncü kez gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücreti açıklamasını bekliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.