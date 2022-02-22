Seyhan Soylu, ünlü siyasetçiyi ifşa etti! Çocuğu yaşındaki genç kızla alem yaptığı görüntüleri paylaştı! Bu skandal partisine ve evliliğine zarar verecek!ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 22 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeLiboş ne demek, TDK'ya göre Liboş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son günlerin olaylı tenisçisi Novak Djokovic yeniden korta döndü!Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıJandarma Genel Komutanlığı uzman memur maaşları? Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur maaşları ne kadar?22.02.2022'de ne olacak? 22.02.2022 saat 22.22 ritüelleri| 22 Şubat 2022 tarihi ne anlam ifade ediyor?Günlük burç yorumları 22 Şubat 2022 Salı | Başak, kaçarak bir yere varamazsın; Aslan ve Terazi dilek dilemek için uygun bir gün!Bulut çeşitleri ve anlamları nelerdir? Bulut şekilleri ne anlama gelmektedir?Hande Fırat, Suriyelilerin nasıl seyreltildiğini anlattı! 16 il öncelikli, 52 ildeki 800 mahalleye kayıtları kapandı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son günlerin olaylı tenisçisi Novak Djokovic yeniden korta döndü!

Son günlerin olaylı tenisçisi Novak Djokovic yeniden korta döndü!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası için ülkeye girmek isterken Covid-19 engellerine takılan ve sınır dışı edilerek gündeme gelen Novak Djokovic, yeniden korta çıktı. Sırp tenisçi Dubai Tenis Şampiyonası'nın ilk turunda, İtalyan rakibi Lorenzo Musetti'yi mağlup etti.

Son günlerin olaylı tenisçisi Novak Djokovic yeniden korta döndü!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası için ülkeye giden ancak aşı yaptırmadığı gerekçesiyle günler süren olayların ardından ülkeden sınır dışı edilen Novak Djokovic, son günlerin en çok konuşulan sporcuları arasında yer alıyordu.

Sırp tenisçi o olayın ardından ilk kez korta çıkarak mücadele etti.

İLK MAÇINDA GALİBİYETİ ALDI

Dubai Tenis Şampiyonası'nın ilk turunda, İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti ile karşılaşan Novak Djokovic, 19 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek galibiyete uzandı. 20 kez grand slam kazanan Sırp tenisçi, Covid-19 aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmiş ve sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı. Djokovic ülkeden sınır dışı edildiği için bir süre daha Avustralya Açık'ta yer almayacak.

Son günlerin olaylı tenisçisi Novak Djokovic yeniden korta döndü!

UNVANI NADAL'A KAPTIRDI

Novak Djokovic'in sayılı rakiplerinden biri olan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği zaferle birlikte Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakarak, 21 şampiyonlukla zirveye oturmuştu. Nadal, en çok grand slam kazanan erkek sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Günün bir diğer karşılaşmasında ise Büyük Britanyalı Andy Murray ile Avustralyalı Christopher O'Connell karşı karşıya geldi. Murray, rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Son günlerin olaylı tenisçisi Novak Djokovic yeniden korta döndü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT