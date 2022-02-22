Son günlerin olaylı tenisçisi Novak Djokovic yeniden korta döndü!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası için ülkeye giden ancak aşı yaptırmadığı gerekçesiyle günler süren olayların ardından ülkeden sınır dışı edilen Novak Djokovic, son günlerin en çok konuşulan sporcuları arasında yer alıyordu.

Sırp tenisçi o olayın ardından ilk kez korta çıkarak mücadele etti.

İLK MAÇINDA GALİBİYETİ ALDI

Dubai Tenis Şampiyonası'nın ilk turunda, İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti ile karşılaşan Novak Djokovic, 19 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek galibiyete uzandı. 20 kez grand slam kazanan Sırp tenisçi, Covid-19 aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmiş ve sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı. Djokovic ülkeden sınır dışı edildiği için bir süre daha Avustralya Açık'ta yer almayacak.

UNVANI NADAL'A KAPTIRDI

Novak Djokovic'in sayılı rakiplerinden biri olan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği zaferle birlikte Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakarak, 21 şampiyonlukla zirveye oturmuştu. Nadal, en çok grand slam kazanan erkek sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Günün bir diğer karşılaşmasında ise Büyük Britanyalı Andy Murray ile Avustralyalı Christopher O'Connell karşı karşıya geldi. Murray, rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.