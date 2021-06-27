Son hali şoke etti! Efsane diziye damga vurmuştu | Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor

Efsane dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Barbie bebeği İpek Erdem, bambaşka bir insana dönüştü. Muğla Akyaka'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülenen İpek Erdem'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

YILLAR İÇERİSİNDE ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

Yayınlandığı döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Barbie rolü ile ön plana çıkan İpek Erdem zaman içerisinde büyük değişim yaşadı. Şu an 37 yaşında olan Erdem'i görenler tanımakta zorluk yaşıyor. İpek Erdem'in yıllar karşısında yaşadığı değişim ise hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Büyük ses getiren dizide Barbie Gamze karakterine hayat veren güzel oyuncu yıllar içerisinde çocuksu görüntüsünden uzaklaşarak olgun bir havaya büründü. Erdem'in barbie Gamze karakterini canlandırdığı zamanki hali ile neredeyse hiç bir benzerliği kalmadı.

Saç şekli ve stilinde değişim yapan oyuncu, bir süredir Muğla Akyaka'da tatil yapıyor. Son olarak 'Kuzgun' dizisinde rol alan oyuncu İpek Erdem, önceki gün Akyaka'da arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı. Dansları ve neşeli halleriyle ilgi odağı olan Erdem, çevredekilerin şaşkın bakışlarını üzerinde topladı.

Erdem, kısa saçlı fotoğrafını paylaştıktan sonra şu notu düşmüştü: "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne “Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin.” gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Benim de totom yemedi tabii bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum."