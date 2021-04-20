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  3. Son haliyle endişelendiren Kellah gölü su tutmaya başladı

Son haliyle endişelendiren Kellah gölü su tutmaya başladı

Sivas'ta yaz aylarında kuruyarak ortaya çıkan ilginç görüntüsüyle endişelendiren Kellah gölü, yağış almasının ardından karların erimesi ile birlikte su tutmaya başladı.

Son haliyle endişelendiren Kellah gölü su tutmaya başladı

Sivas'ta yaz aylarında kuruyarak ortaya çıkan ilginç görüntüsüyle korkutan Kellah gölü, karların erimesi ile birlikte su tutmaya başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü yaz aylarında etkisini gösteren kuraklık sebebiyle kurumuştu. Yağışlardan ve kaynak sularından beslenen göl kurakla sebebiyle beyaza büründü. Ortaya çıkan ilginç görüntüsüyle korkutan Kellah gölü, karların erimesi ile birlikte yeniden su tutmaya başladı. Yaz aylarında kuruyarak çorak bir görüntüye sahip olan göl eski görünümüne yeniden kavuştu. Su tutan göl havadan da görüntülendi.

"ÜZERİNDE YÜRÜNECEK KADAR SU AZALIYOR"

Göle yürüyüş yapmaya gelen Okan Kaplan, gölün kuruduğu zaman üzerinde yürünecek hale geldiğini belirterek, "İlkbaharın başlamasıyla yağışlar bollaşıyor ve suyumuz artıyor. Güzel bir manzara ortaya çıkıyor. İlçemize 5 kilometre uzaklıkta. Geliyoruz, yürüyüş yapıyoruz, havanın tadını çıkarıyoruz. Güz geldiği zaman tekrar kuraklık başlıyor. Yağışlar kötü giderse tuzlar ortaya çıkıyor. Üzerinde yürüyüş yapacak kadar su azalıyor. İlkbaharın gelmesi sebebiyle şuan gayet iyi. İlkbaharda karın kalkması ve yağışların başlamasıyla bayağı bir yağış aldı bu yaz. Şuan gayet iyi. Suyumuz çok. Ama bundan 3-4 ay sonra kuraklık başlıyor tekrar. Üzerinde yürünecek kadar su azalıyor" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Son haliyle endişelendiren Kellah gölü su tutmaya başladı

Son haliyle endişelendiren Kellah gölü su tutmaya başladı

Son haliyle endişelendiren Kellah gölü su tutmaya başladı

Son haliyle endişelendiren Kellah gölü su tutmaya başladı

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