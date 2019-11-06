Son iki yılda aynı evden 37 kamyon çöp temizlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde belediye ekiplerince 18 Ekim 2018 tarihinde 5 kamyon çöp çıkarılarak temizlenen çöp ev için gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, aynı evden bu sefer 8 kamyon çöp çıkardı.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zaferiye Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine gittikleri Şehit Yüzbaşı Salih Sokak'taki Makbule D.'nin (81) evinde yine çöp yığınları ile karşılaştı. Daha önce 2017 yılının Eylül ayında 14 kamyon, 2018 yılının Haziran ayında 10 kamyon, Ekim ayında ise 5 kamyon çöp çıkarılarak temizlenen aynı ev hakkında gelen şikayetleri değerlendiren Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kula Kaymakamlığından alınan özel izinle İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte "çöp ev'de temizlik çalışmaları başlattı.

Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutularının dışarı çıkarılması ve temizlenmesi için belediye ekipleri uzun süre çalıştı. Ekipler, titiz çalışma sonunda evden 8 kamyon çöp çıkardı. Geçmiş yıllarda da defalarca temizlenen evde belediye ekipleri tarafından boşaltılan çöpler, kamyona doldurularak götürüldü. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikrop ve haşerelere karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.

Gelen ihbar üzerine 8 kamyon çöp çıkarılarak temizlenen evden, 2017 yılının Eylül ayından bu yana 37 kamyon çöp çıkarılmış oldu.

Kaynak: İHA