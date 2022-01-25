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Son kar yağışları barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajlarda son durum!

Kar yağışlarının barajlardaki etkisi merak ediliyor. İşte, "Son kar yağışları barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum" soru ve konu başlıklarına dair yanıtlar...

Son kar yağışları barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajlarda son durum!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları, yerini her ne kadar mağduriyete bıraksa da, barajlar açısından birçok yarar sağladı. Vatandaşlar etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarını merak ediyor. Haberimizde, "Son kar yağışları barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum" soru ve konu başlıklarına yer verdik.

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum!

SON KAR YAĞIŞLARI BARAJLARA NASIL YANSIDI? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BARAJLARDA SON DURUM!

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışları, en çok barajlara yaradı. Baraj doluluk oranları kar yağışlarının etkisiyle cuma gününden bu yana artışa geçti. İSKİ verilerine göre; İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54.11’e yükseldi. 

Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'daki kar yağışının ardından barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 76.87
Alibeyköy yüzde 33.81
Büyükçekmece yüzde 43.26
Darlık yüzde 52.86
Sazlıdere yüzde 22.59
Elmalı yüzde 73.35
Istrancalar yüzde 75.43
Kazandere yüzde 63.33
Pabuçdere yüzde 59.74
Terkos yüzde 48.46

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum!

Yine İSKİ verilerine göre, kar yağışından hemen önce barajların doluluk oranı;

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 74,06

Terkos: 51,88

Büyükçekmece: 44,68

Darlık: 46,54

Kazandere:14,03

Sazlıdere: 23,32

Alibey: 17,97

Elmalı: 57,81

Istırancalar: 34,85

Pabuçdere: 2,43 şeklinde verilmişti.

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum!

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 2022

Kar yağışlarının ardından İzmir'de bulunan barajlardaki doluluk oranları da yükselişe geçti. Buna göre;

Tahtalı Barajı: 54,99

Balçova Barajı: 49,54

Gördes Barajı: 0,28

Ürkmez Barajı: 77,24

Güzelhisar Barajı: 49,75

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: 47,24 olarak güncel rakamları belirlendi.

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Son kar yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de barajlarda son durum!

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 2022

Baraj Adı    Toplam Hacim (M3)    SU Miktarı (M3)    SU Yüzdesi (%)

Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım    56.000.000    7.736.000    13,81

Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım    1.220.380.000    225.420.000    18,47

Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım    22.445.000    6.991.000    31,15

Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım    112.300.000    23.468.000    20,90

Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım    542.000    50.000    9,23

Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım    80.835.000    18.820.000    23,28

Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım    95.000.000    95.000.000    100,00

Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım    92.053.000    30.590.000    33,23

Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım    59.525.000    18.570.262    31,2

Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım    5.668.500    877.317    15,48

Uludere Barajı --> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım    16.292.000    9.099.842    55,86

  
   
   
   

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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