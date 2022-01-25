İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları, yerini her ne kadar mağduriyete bıraksa da, barajlar açısından birçok yarar sağladı. Vatandaşlar etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarını merak ediyor. Haberimizde, "Son kar yağışları barajlara nasıl yansıdı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Barajlarda son durum" soru ve konu başlıklarına yer verdik.

SON KAR YAĞIŞLARI BARAJLARA NASIL YANSIDI? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BARAJLARDA SON DURUM!

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışları, en çok barajlara yaradı. Baraj doluluk oranları kar yağışlarının etkisiyle cuma gününden bu yana artışa geçti. İSKİ verilerine göre; İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54.11’e yükseldi.

Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'daki kar yağışının ardından barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 76.87

Alibeyköy yüzde 33.81

Büyükçekmece yüzde 43.26

Darlık yüzde 52.86

Sazlıdere yüzde 22.59

Elmalı yüzde 73.35

Istrancalar yüzde 75.43

Kazandere yüzde 63.33

Pabuçdere yüzde 59.74

Terkos yüzde 48.46

Yine İSKİ verilerine göre, kar yağışından hemen önce barajların doluluk oranı;

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 74,06

Terkos: 51,88

Büyükçekmece: 44,68

Darlık: 46,54

Kazandere:14,03

Sazlıdere: 23,32

Alibey: 17,97

Elmalı: 57,81

Istırancalar: 34,85

Pabuçdere: 2,43 şeklinde verilmişti.

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 2022

Kar yağışlarının ardından İzmir'de bulunan barajlardaki doluluk oranları da yükselişe geçti. Buna göre;

Tahtalı Barajı: 54,99

Balçova Barajı: 49,54

Gördes Barajı: 0,28

Ürkmez Barajı: 77,24

Güzelhisar Barajı: 49,75

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: 47,24 olarak güncel rakamları belirlendi.

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 2022