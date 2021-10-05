Son kullanma tarihi geçmiş ürünün satıldığı iddiası! A101 zincir marketleri sosyal medyada tartışma konusu oldu

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan A101 perakende marketler zinciri hakkında ortaya bir iddia atıldı.

Bir Twitter kullanıcısı market rafında bulunan kova yoğurt görsellerini paylaşarak, "İndirime giren yoğurtların son tüketim tarihlerinin silinmiş olması tesadüf olamaz." dedi.

Görsellerde yoğurt paketlerinin üzerinde yer alan son kullanma tarihi kısmının silindiği net bir şekilde görülüyor. Son kullanma tarihi kısmındaki silinmeden kaynaklı beyazlık dikkat çekiyor.

Paylaşımı yapan kişi, tweetin devamında, "Tabi bu marketleri denetleyen, tüketiciye yapılan bu ağır hileye karşı hesap soran bir bakanlık olsaydı, benzer şikayetleri defalarca yayınlamak zorunda kalmazdık." diyerek aynı tweette Tarım Bakanlığı ve A101 Kurumsal hesabını etiketliyor.

Tweetin altında yer alan yorumlarda bir kullanıcının hangi zincir market olduğunu sorması üzerine, başka bir kullanıcı 'A101' cevabını veriyor.