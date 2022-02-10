FOX TV ekranlarının yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Son Nefesime Kadar konusu ve oyuncu kadrosu bakımında diziseverlerde merak uyandırdı. Biz de bunun üzerine haberimizde Son Nefesime Kadar dizisi konusu nedir? Son Nefesime Kadar oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SON NEFESİMA KADAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel hayatındaki sorunların dışında kasabada yıllardır hüküm süren uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan Catherine, bu sırada kasabada bir kaybolma vakasının meydana gelmesi ile kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur. Catherine, kırsal bir Yorkshire kasabasında yaşayan polis çavuşudur. Yıllar önce kaybettiği kızının acısını yaşayan Catherine, bir yandan oğlu ile ilgilenmeye çalışırken bir yandan da uyuşturucu tedavisi gören kardeşi ile ilgilenir.

SON NEFESİME KADAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Nurgül Yeşilçay- Mihri

Emre Kınay- Ferzan

Begüm Birgören- Emel

Emre Bey- Ejder

Baran Bölükbaşı- Ozan

Ertan Saban- Vedat

İpek Filiz Yazıcı- Hazan

Rojda Demirer- Gökçe

Taha Baran Özbek

Bülent Alkış- Cihangir

Elif Ceren Balıkçı- Ceylan

Türkü Su Demirel- Saliha

Ahmet Saraçoğlu- Taner

Bedir Bedir-Adem

Süreyya Güzel- Birgül

Aysun Metiner- Şükran

Yeliz Akkaya -Suzan

Gülay Say Betül,

Burak Demir-Şahin

Yağmur Öztürk-Sevda,

Mehmet Turan Doğan -Umut

Ali Berge -Hayri