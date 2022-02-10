Son Nefesime Kadar dizisi konusu nedir? Son Nefesime Kadar oyuncu kadrosunda kimler var?
FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Pastel Film imzalı, “Son Nefesime Kadar” dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Son Nefesime Kadar dizisi konusu nedir? Son Nefesime Kadar oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...
FOX TV ekranlarının yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Son Nefesime Kadar konusu ve oyuncu kadrosu bakımında diziseverlerde merak uyandırdı. Biz de bunun üzerine haberimizde Son Nefesime Kadar dizisi konusu nedir? Son Nefesime Kadar oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...
SON NEFESİMA KADAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Özel hayatındaki sorunların dışında kasabada yıllardır hüküm süren uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan Catherine, bu sırada kasabada bir kaybolma vakasının meydana gelmesi ile kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur. Catherine, kırsal bir Yorkshire kasabasında yaşayan polis çavuşudur. Yıllar önce kaybettiği kızının acısını yaşayan Catherine, bir yandan oğlu ile ilgilenmeye çalışırken bir yandan da uyuşturucu tedavisi gören kardeşi ile ilgilenir.
SON NEFESİME KADAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Nurgül Yeşilçay- Mihri
Emre Kınay- Ferzan
Begüm Birgören- Emel
Emre Bey- Ejder
Baran Bölükbaşı- Ozan
Ertan Saban- Vedat
İpek Filiz Yazıcı- Hazan
Rojda Demirer- Gökçe
Taha Baran Özbek
Bülent Alkış- Cihangir
Elif Ceren Balıkçı- Ceylan
Türkü Su Demirel- Saliha
Ahmet Saraçoğlu- Taner
Bedir Bedir-Adem
Süreyya Güzel- Birgül
Aysun Metiner- Şükran
Yeliz Akkaya -Suzan
Gülay Say Betül,
Burak Demir-Şahin
Yağmur Öztürk-Sevda,
Mehmet Turan Doğan -Umut
Ali Berge -Hayri