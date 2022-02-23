Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Sabah’ın başrolünde yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisi merak konusu oldu. BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar dizisinin kanalı ve yayınlanacağı günü araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Son Nefesime Kadar dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alan BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar” dizisi ilk bölümüyle 23 Şubat 2022 Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak...

SON NEFESİME KADAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Nurgül Yeşilçay- Mihri

Emre Kınay- Ferzan

Begüm Birgören- Emel

Emre Bey- Ejder

Baran Bölükbaşı- Ozan

Ertan Saban- Vedat

İpek Filiz Yazıcı- Hazan

Rojda Demirer- Gökçe

Taha Baran Özbek

Bülent Alkış- Cihangir

Elif Ceren Balıkçı- Ceylan

Türkü Su Demirel- Saliha

Ahmet Saraçoğlu- Taner

Bedir Bedir-Adem

Süreyya Güzel- Birgül

Aysun Metiner- Şükran

Yeliz Akkaya -Suzan

Gülay Say Betül,

Burak Demir-Şahin

Yağmur Öztürk-Sevda,

Mehmet Turan Doğan -Umut

Ali Berge -Hayri