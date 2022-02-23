Son Nefesime Kadar dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay’ın başrolünü paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisi tanıtımlarının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Dizinin yayın gününü merak edenler için haberimizde Son Nefesime Kadar dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik...
Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Sabah’ın başrolünde yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisi merak konusu oldu. BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar dizisinin kanalı ve yayınlanacağı günü araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Son Nefesime Kadar dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...
SON NEFESİME KADAR DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alan BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar” dizisi ilk bölümüyle 23 Şubat 2022 Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak...
SON NEFESİME KADAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Nurgül Yeşilçay- Mihri
Emre Kınay- Ferzan
Begüm Birgören- Emel
Emre Bey- Ejder
Baran Bölükbaşı- Ozan
Ertan Saban- Vedat
İpek Filiz Yazıcı- Hazan
Rojda Demirer- Gökçe
Taha Baran Özbek
Bülent Alkış- Cihangir
Elif Ceren Balıkçı- Ceylan
Türkü Su Demirel- Saliha
Ahmet Saraçoğlu- Taner
Bedir Bedir-Adem
Süreyya Güzel- Birgül
Aysun Metiner- Şükran
Yeliz Akkaya -Suzan
Gülay Say Betül,
Burak Demir-Şahin
Yağmur Öztürk-Sevda,
Mehmet Turan Doğan -Umut
Ali Berge -Hayri