Son olarak 'Tarzan' halini paylaşan Tarkan bu kez geçmişe götürdü! Çocukluk fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı!

Pandeminin başından beri eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ileAllmanya'nın Köln şehrinde yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Tarkan'ın son paylaşımları oldukça dikkat çekiyor.

"ORMANLAR KRALI TARZAN"

Geçtiğimiz günlerde yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Tarkan, "Ormanlar kralı Tarzan single'ım çok yakında sizlerle. Şaka bir yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan'dan Tarkan'a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla Çok özledim" notunu eklemişti.

KÜÇÜK TARKAN'A BEĞENİ YAĞDI

Son olarak yaptığı paylaşımla yine konuşulan Tarkan doğum gününün yaklaşması üzerine çocukluğundan bir doğum günü fotoğrafı paylaşarak geçmişe yolculuk yaptı.

Tarkan'ın, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" notunu ekleyerek paylaştığı çocukluk fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.