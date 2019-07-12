Son şampiyon Djokovic finale çıktı

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkerler yarı final karşılaşmasında dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Roberto Bautista Agut'u yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, merkez kortta oynanan maçta Sırp Novak Djokovic, İspanyol Roberto Bautista Agut'u 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2 aldığı setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seri başı ve son şampiyon 32 yaşındaki Novak Djokovic, büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı 3-1 kazanarak pazar günü final oynamaya hak kazandı.

Djokovic pazar günü oynanacak final maçında Roger Federer ve Rafael Nadal karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

DHA