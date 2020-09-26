Son Şampiyon kazanamıyor| Fatih Karagümrük, Başakşehir maç özeti
2020-2021 Süper Lig 3. hafta maçında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 3. hafta maçında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 3. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir ile 25.09.2020 20:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
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Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Medipol Başakşehir
|2
|0
Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Atatürk Olimpiyat - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.09.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ali Şansalan(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Ekrem Kan(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 29. Jure Balkovec, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 18. Alassane Ndao, 52. Erik Sabo, 28. Ramazan Civelek, 7. Brahim Darri, 11. Mevlüt Erdinç
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 14. Efe Tatlı, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 29. Kerim Frei, 80. Uılson De Souza Paula Junıor
Yedekler
1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş, 97. Alican Özfesli
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|3
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|4
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|7
|Hatayspor
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|4
|2
|8
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|14
|Gaziantep FK
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|1
|-2
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor