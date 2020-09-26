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Son Şampiyon kazanamıyor| Fatih Karagümrük, Başakşehir maç özeti

2020-2021 Süper Lig 3. hafta maçında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Son Şampiyon kazanamıyor| Fatih Karagümrük, Başakşehir maç özeti

2020-2021 Süper Lig 3. hafta maçında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 3. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir ile 25.09.2020 20:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Ekrem Kan(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 29. Jure Balkovec, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 18. Alassane Ndao, 52. Erik Sabo, 28. Ramazan Civelek, 7. Brahim Darri, 11. Mevlüt Erdinç

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 14. Efe Tatlı, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 29. Kerim Frei, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş, 97. Alican Özfesli

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Galatasaray22005164
3Alanyaspor22004064
4Göztepe21106244
5Beşiktaş21104242
6Antalyaspor21103142
7Hatayspor21102042
8Fenerbahçe21102141
9Kasımpaşa21012131
10BB Erzurumspor21013330
11Sivasspor2101233-1
12Kayserispor2101123-1
13Konyaspor10100010
14Gaziantep FK2011351-2
15Trabzonspor2011131-2
16Gençlerbirliği2011021-2
17Yeni Malatyaspor2011141-3
18Denizlispor2011151-4
19MKE Ankaragücü1001120-1
20Çaykur Rizespor2002140-3
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor Yeni Malatyaspor
27.09.2020Galatasaray Fenerbahçe
27.09.2020Sivasspor MKE Ankaragücü
27.09.2020Konyaspor Beşiktaş
27.09.2020Çaykur Rizespor Alanyaspor
28.09.2020Antalyaspor Denizlispor


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