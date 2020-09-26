Son Şampiyon kazanamıyor| Fatih Karagümrük, Başakşehir maç özeti

2020-2021 Süper Lig 3. hafta maçında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 3. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir ile 25.09.2020 20:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maç sonucu: Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir 2 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Ekrem Kan(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 29. Jure Balkovec, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 18. Alassane Ndao, 52. Erik Sabo, 28. Ramazan Civelek, 7. Brahim Darri, 11. Mevlüt Erdinç

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 14. Efe Tatlı, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 29. Kerim Frei, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş, 97. Alican Özfesli

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 3 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 4 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 5 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 7 Hatayspor 2 1 1 0 2 0 4 2 8 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 4 1 9 Kasımpaşa 2 1 0 1 2 1 3 1 10 BB Erzurumspor 2 1 0 1 3 3 3 0 11 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 12 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 3 -1 13 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 14 Gaziantep FK 2 0 1 1 3 5 1 -2 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları