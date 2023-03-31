Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu

GENAR Araştırma'nın seçim anketinde AK Parti yüzde 40.7'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı hakkında bilgi veren AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak 28.Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. Partiler çalışmalarına devam ederken yapılan anketlerle vatandaşların nabzı tutulmaya devam ediyor.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Bu kapsamda Ali İhsan Aktaş'ın başında olduğu GENAR Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte partilerin oy oranları...

AK PARTİ: YÜZDE 40,7
CHP: YÜZDE 23,1
HDP: YÜZDE 10, 8
MHP: YÜZDE 7.6
İYİ PARTİ: YÜZDE 7
MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 4,7
TİP: YÜZDE 1,9
YENİDEN REFAH: YÜZDE 1,4
DİĞER: 2,8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketin sonucu hakkında bilgi verdi.

Ali İhsan Yavuz şunu söyledi: "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum."

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kesin aday listesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olma hakkı kazandı.

Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için süreç sürüyor. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin aday listesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

YARIŞACAK ADAYLAR

Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Kararda, 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine yapılan itirazların değerlendirilerek reddedildiği belirtildi.

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