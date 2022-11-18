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Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
MAK Danışmanlık, Kasım ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin oy oranları...
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