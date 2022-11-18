Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...

MAK Danışmanlık, Kasım ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin oy oranları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı... 1

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olarak yer alan seçim öncesi kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Ali Kulat'ın MAK Danışmanlık şirketi, 1-8 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

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