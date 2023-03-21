Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?

GENAR Araştırma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, yapılan son seçim anketine göre partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını açıkladı.

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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime giderken kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda GENAR Araştırma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, yapılan son seçim anketinin sonuçları hakkında bilgi verdi.

PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti: Yüzde 41.7
CHP: Yüzde 23.1
HDP: Yüzde 10.8
MHP: Yüzde 7.6
İYİ Parti: Yüzde 7
Memleket Partisi: Yüzde 4.7

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE OLACAK?

Anketteki, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa siz oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuna verilen yanıta göre sonuç şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.3
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.7

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