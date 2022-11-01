Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin oy oranında sürpriz var!
AREA Araştırma'nın Ekim ayı seçim anketinin sonuçları yayımlandı. Partilerin oy oranları dikkat çekti. İşte detaylar...
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