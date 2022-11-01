Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin oy oranında sürpriz var!

AREA Araştırma'nın Ekim ayı seçim anketinin sonuçları yayımlandı. Partilerin oy oranları dikkat çekti. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin oy oranında sürpriz var! 1

Türkiye, seçim atmosferini yavaş yavaş hissetmeye başlarken araştırma şirketleri de vatandaşların nabzını tutmayı sürdürüyor. Bu kapsamda AREA Araştırma Ekim ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin oy oranında sürpriz var! 2

Ekim ayında 12 ilde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep) yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada 18 yaş ve üzeri 2 bin 376 kişiye hangi partiye oy verecekleri soruldu.

Partilerin oy oranları belli oldu.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Partilerin oy oranında sürpriz var! 3

Partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 33.2

CHP: Yüzde 24.8

İYİ Parti: Yüzde 16.0

HDP: Yüzde 10.3

MHP: Yüzde 8.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.1

Zafer Partisi: Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.0

Saadet Partisi: Yüzde 1.0

Gelecek Partisi: Yüzde 1.0

Diğer partiler: Yüzde 0.5

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