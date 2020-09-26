Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti!

MAK Danışmanlık tarafından yapılan seçim anketine beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı. Ankette, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partiyi barındıran Millet İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin bulunduğu Cumhur İttifak'ını geride bıraktı.

"Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına bakış açınız hangisi olur?" sorusuna katılımcıların yanıtı yüzde 45 ile Millet İttifakı oldu. "Cumhur İttifakı'na oy veririm" diyenlerin oy oranı ise yüzde 42'de kaldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nı seçim anketinde geride kaldı. Bu sonuç oldukça şaşırtıcı karşılandı.

VATANDAŞLAR ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Katılımcılara sorulan, "Size göre erken genel seçim (milletvekilliği seçimi) yapılmalı mıdır?" sorusuna yüzde 41 oranında 'Evet' yanıtı verildi. Yüzde 31 oranında 'Hayır' yanıtı verilirken, kararsızların oranı yüzde 28 oldu.

MUHARREM İNCE'YE KÖTÜ SÜRPRİZ

Ankette katılımcılara Muharrem İnce sorusu da soruldu. "Mevcut partiler varken sayın Muharrem İnce yeni bir siyasi parti kurarsa Muharrem İnce'nin genel başkanlığındaki partiye oy verme davranışınız ne olur?" şeklindeki soruya 'Kesinlikle oy vermem' diyenler yüzde 75 oranında oldu.

Yüzde 17 'Kararsızım' cevabını verirken, 'Kesinlikle oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 3 oldu. "Seçim zamanının konjonktürel şartlarına bağlı olarak oy verme değişebilir" diyenler ise yüzde 5 olarak belirtildi.