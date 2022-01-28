Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Ak Parti oylarını arttırdı!

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar, Ocak 2022 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda partilerin oy oranlarını açıkladı. Araştırma 8-12 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 1508 kişi ile gerçekleştirildi. Sencar Aralık ayına kıyasla AK Parti’nin yaklaşık 2 puan, CHP'nin de 1 puan oy artırdığını söyledi.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu kararsız oyları dağıtılmadan sorulduğunda AK Parti yüzde 26.3; CHP yüzde 22; İyi Parti yüzde 10.3; HDP yüzde 9; MHP yüzde 4.5; DEVA Partisi yüzde 2; diğer partiler yüzde 3.3 oranında oy alıyorlar.

KARARSIZLAR DAĞITILIKTAN SONRA OY SONUÇLARI

Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranı yüzde 34’e; CHP’nin 28.4’e; İyi Parti’nin yüzde 13.3’e; HDP’nin yüzde 11.6’ya; MHP’nin yüzde 5.9’a; DEVA Partisi’nin ise yüzde 2.6’ya yükseliyor.

KARARSIZ SEÇİMDE BULUNURSA

Metropoll, kararsız olan ya da cevabı olmayan seçmenlere “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” diye sordu. Bu oranlarla birlikte, kararsızlar dağıtılınca, partilerin oy oranları şu şekilde oluştu:

AK Parti: Yüzde 35,1

CHP: Yüzde: 28,2

İyi Parti: Yüzde 13

HDP: Yüzde 11,1

MHP: Yüzde 5,8

DEVA: Yüzde 2,5

İYİ PARTİ'DE ŞOK DÜŞÜŞ

Metropoll anketine göre bu dönem oyları düşüşte olan tek parti İYİ Parti oldu. MHP, HDP ve DEVA Partisi oylarını arttırırken, İYİ Parti'nin oyları gerilemesi dikkatleri çekti.

İYİ Parti'nin oylarındaki düşüşün sebepleri arasında HDP konusunda sertleşmesi ve vatandaşla İYİ Partililer arasında yaşanan kavga ve gerilimlerin bu dönemde etkili olmaya başladığı belirtilenler arasında.