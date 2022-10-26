Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor...

ASAL Araştırma, Ekim ayında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor... 1

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi vatandaşların nabzını tutan ASAL Araştırma, Ekim ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

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Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor...
Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor...
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