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Son Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Son Ütücü Maaşları, Son Ütücü İş İlanları

Son Ütücü Isıtılmış ütü ile giyim eşyası, tekstil ürünleri vb eşyaların ara ve son ütüleme işlemini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir. Son Ütücümaaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Son Ütücümaaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Son Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Son Ütücü Maaşları, Son Ütücü İş İlanları

Son Ütücü görev tanımı nedir, Son Ütücü ne iş yapar, Son Ütücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Son Ütücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Son Ütücü Tanımı;

Isıtılmış ütü ile giyim eşyası, tekstil ürünleri vb eşyaların ara ve son ütüleme işlemini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir

Son Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Son Ütücü Maaşları

Son Ütücü maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük Son Ütücü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Son Ütücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Son Ütücüİş İlanları İçin Tıklayın

Son Ütücü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Son Ütücü Ne İş Yapar?

Son Ütücü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a)Ütünün ısı, basınç ve buhar ayarlarını yapar, buhar kazanını ütüye hazırlamak,
b)Ütülenecek parçaların eksiklik ve hata kontrolünü yapmak,
c)Malzemeyi ütülemeden önce veya ütü esnasında ıslatmak,
d)Malzemeyi ütü tahtasına yerleştirir ve ütüyü malzeme üzerinde gezdirerek gerekli ısı ve basıncı uygulamak,
e)Gerekli hallerde parçalara ütü ile tela yapıştırmak,
f)Ütüleme işlemini yaptıktan sonra son kontrolleri yaparak ürünleri askıya asmak,
g)Yapılan işin türü ve sayısına ilişkin kayıt tutmak,
h)Ütünün günlük temizlik işlerini yapmak,  vb.  görev   ve işlemleri yerine getirir.

Son ÜtücüMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

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Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırhane Ve Kuru Temizleme Makineleri Operatörleri

Son Ütücü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Son Ütücü mesleğinin meslek kodu 8157.05 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Son Ütücü maaşlarına ek sizlerde Son Ütücü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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