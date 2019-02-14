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  3. Son yarı finalist Beşiktaş Sompo Japan 

Son yarı finalist Beşiktaş Sompo Japan 

TOFAŞ: Garrett 14, Yiğit Arslan 6, Mejia 18, Weems 16, Muhsin Yaşar 4, Elegar 9, Kadji 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa

Son yarı finalist Beşiktaş Sompo Japan 

TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan: 83 - 89

SALON: Ankara

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

TOFAŞ: Garrett 14, Yiğit Arslan 6, Mejia 18, Weems 16, Muhsin Yaşar 4, Elegar 9, Kadji 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 4, Muhaymin Mustafa

BEŞİKTAŞ SOMPO Japan: Pressey 8, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 9, Buva 5, Rich 30, Benzing 9, Gibson 13, Kenan Sipahi, Samet Geyik 13

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

DEVRE: 39-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-69

BEŞ FAULLE ALAN: 38.00 Weems (TOFAŞ)

Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ'ı 89-83 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

DHA

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