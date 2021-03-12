Selim kızı ile yakınlaşan Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamaya çalışır. Ancak Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'e olan bu yakınlığı Canan ile Selim'in de arasında soğuk rüzgarlar estirecektir. İşte Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle...

Öte yandan Akgün'e kurulan komplo gerçekleştirilmesi için emir gelmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır.

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Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anladığında harekete geçer Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde çok geciktiğini görür.

Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını fark ettiği için kendi yöntemleri ile alt etmeye çalışır. Fakat olaylar istediği gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Peki Yağmur Akgün'ü durdurabilecek mi?