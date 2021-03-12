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Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle

FOX TV'nin iddialı dizisi 11. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Savcı Selim kızı Yağmur ile Akgün2ü odada görmesinin ardından Akgün'e vereceği ceza daha başka olacaktır. Peki Yağmur'a babasının vereceği tepki ne olacak? İşte Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle...

Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle

Selim kızı ile yakınlaşan Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamaya çalışır. Ancak  Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'e olan bu yakınlığı Canan ile Selim'in de arasında soğuk rüzgarlar estirecektir. İşte Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle...

Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle

Öte yandan Akgün'e kurulan komplo gerçekleştirilmesi için emir gelmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır.

SON YAZ 11. BÖLÜM CANLI İZLE | SON YAZ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle

Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anladığında harekete geçer Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde çok geciktiğini görür.

Son Yaz 11. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle

Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını fark ettiği için kendi yöntemleri ile alt etmeye çalışır. Fakat olaylar istediği gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Peki Yağmur Akgün'ü durdurabilecek mi?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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