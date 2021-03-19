Son Yaz 12. bölüm canlı izle |Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Fenomen dizi Son Yaz'ın 12. yeni bölümünde Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün’ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır.

Savcı beklenmedik bir kararla, Akgün’ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün’ü geçici olarak evinde saklamaya çalışır. O sürede de Akgün'ü aklamak için gerçek katili peşine düşer.

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Bu defa Selim’in de kariyeri büyük tehlike altındadır. Ancak Akgün'e de kıyamayan Selim, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur’un, Akgün’ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması kısa bir süresini alır.

Ayrıca kaldıkları sitenin sakinleri ise Akgün'ün kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz.

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol arayışındayken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim’in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün’ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün’ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olur. Peki bu isim kimdir? Akgün ne zamana kadar kaçacak?