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Son Yaz 12. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm Fox TV full izle

Fox TV 'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Son Yaz 12. yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Akgün'ün kendisi için yaptıklarını öğrenen Savcı Selim Kara'nın tepkisi ne olacaktır? İşte Son Yaz 12. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm Fox TV full izle

Son Yaz 12. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm Fox TV full izle

Fenomen dizi Son Yaz'ın 12. yeni bölümünde Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün’ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır.

Son Yaz 12. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm Fox TV full izle

Savcı beklenmedik bir kararla, Akgün’ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün’ü geçici olarak evinde saklamaya çalışır. O sürede de Akgün'ü aklamak için gerçek katili peşine düşer.

SON YAZ 12. BÖLÜM FULL İZLE| SON YAZ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Son Yaz 12. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm Fox TV full izle

Bu defa Selim’in de kariyeri büyük tehlike altındadır. Ancak  Akgün'e de kıyamayan Selim, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur’un, Akgün’ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması kısa bir süresini alır. 

Son Yaz 12. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm Fox TV full izle

Ayrıca kaldıkları sitenin sakinleri ise Akgün'ün kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz.

Son Yaz 12. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm Fox TV full izle

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol arayışındayken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim’in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün’ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün’ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olur. Peki bu isim kimdir? Akgün ne zamana kadar kaçacak?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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