Son Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izle

Akgün Selim ve babasına kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir. Soner ve Eray’la ortak olduğu mekanı işletmeye karar verir. İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekanlarında konser vermesi için ikna eder.





Öte yandan Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almadığı da aşikardır.

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Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir fakat kendisine hakim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir. Akgün, kendisine olan güveni sarsacak mı?



Selim ise Akgün’le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal’i yakalar. Selim’in yaptığı bu gizleme konusundan dolayı oluşan boşluklar araştırılması için bir görevli atanır.

Canan, Selim’in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer. Peki Selim, başına gelen bu dertten kurtulacak mı?