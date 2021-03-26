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Son Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izle

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Son Yaz 13. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Akgün, üstüne atılan iftiradan kurtulmuş ve yeni, temiz bir hayat için savcıya söz vermiştir. Peki Akgün Selim'in güvenini kazanabilecek mi? İşte Son Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izle...

Son Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izle

Akgün Selim ve babasına kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir. Soner ve Eray’la ortak olduğu mekanı işletmeye karar verir. İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekanlarında konser vermesi için ikna eder.

Son Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izle
 
Öte yandan Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almadığı da aşikardır.

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Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir fakat kendisine hakim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir. Akgün, kendisine olan güveni sarsacak mı?

Son Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izle
Selim ise Akgün’le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal’i yakalar. Selim’in yaptığı bu gizleme konusundan dolayı oluşan boşluklar araştırılması için bir görevli atanır.

Son Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izle

Canan, Selim’in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer. Peki Selim, başına gelen bu dertten kurtulacak mı? 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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