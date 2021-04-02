Akgün babası Selçuk Taşkın'ından savcı Selim'den kızı Yağmur'u istemesi ve işin ciddileşmesi için yardım ister. Ancak bu esnada Selçuk Taşkın'ın evine silahlı saldırı düzenlenir. Peki bu saldırıdan sağ çıkabilecekler mi? İşte Son Yaz 14. bölüm canlı izle| Son Yaz dizisi son bölüm Fox TV canlı izle...

Yağmur, Akgün’ün evlilik çıkışına çok şaşırsa da mutlu oluştur. Akgün, Yağmur’u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, ancak ilişkilerini Yağmur’un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir.

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Öte yandan Yağmur, anne ve babasının tepkisinden korksa da Akgün’ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün’ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim’in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir zamanda babası Selçuk Taşkın'ın evinin silahlı saldırıya uğradığı esnada Yağmur’la evlenmek istediğini Selim’e söyler.

Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük zarar görecektir. Halil Sadi, Selim’in Cemal’i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Selim, Canan’ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Ancak Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim’den durmamasını ister. Bu sırada Selim’e atanan muhakkik gelir. Selim’e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan’ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

Selim ve Canan başlarındaki dertleri savuşturmaya çalışırken, Akgün ve Yağmur’un evlilik çıkışıyla karşı karşıya gelirler.