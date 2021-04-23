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Son Yaz 17. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi son yaz yepyeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Akgün içinde bulunan aile özlemi ile Gökhan'ı hiç sorgulamadan abisi olarak kabul eder. Peki Gökhan, Akgün'ün gerçek ağabeyi mi? İşte Son Yaz 17. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle...

Son Yaz 17. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Son Yaz, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümde yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur.  Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar.  İşte Son Yaz 17. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle...

Son Yaz 17. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de  Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

SON YAZ 17. BÖLÜM CANLI İZLE| SON YAZ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Son Yaz 17. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Son Yaz 17. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün’ün DNA'sını alıp Selim’den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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