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  3. Son Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm full izle

Son Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm full izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde Akgün ilk kez ailece doğum günü kutlamanın heyecanını yaşadı. İşte Son Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm full izle...

Son Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm full izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizi Son Yaz Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Peki Gökhan, Akgün'ü affedecek mi?

SON YAZ 18. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE | SON YAZ SON BÖLÜM FULL İZLE

Gökhan'ın Akgün’ü affetmesi için Soner ve Eray da yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

SON YAZ 18. BÖLÜM| SON BÖLÜM FULL İZLE 

SON YAZ 18. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ...

Son Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır. 

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir.

Son Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Son Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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