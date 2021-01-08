Son Yaz 2. bölüm izle | Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmenliğini Burak Arlıer'in üstlendiği Son Yaz dizisi yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi görmüştü. Bu akşam 2. bölümü ile ekranlarda olacak dizinin yeni bölüm fragmanı ve Son Yaz 2. bölüm izle linki dizi severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Son Yaz 2. bölüm izle linki haberimizde...

SON YAZ 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel'in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'ın kaleme aldığı "Son Yaz"ın çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı, İzmir Çeşme'de devam edecek. Cuma günleri saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 2. bölüm fragmanı izle! Son Yaz oyuncuları, konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...SON YAZ İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.

SON YAZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz 3. bölüm fragmanı yeni bölümün ardından ekranlarda olacak. Fragman yayınlandığında haberimizden ulaşabilirsiniz...