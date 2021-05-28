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  3. Son Yaz 20. bölüm canlı izle | Fox TV Son Yaz 20. bölüm izle

Son Yaz 20. bölüm canlı izle | Fox TV Son Yaz 20. bölüm izle

Yayınlandığı günden itibaren heyecanla izlenen dizi Son Yaz yeni bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Fox TV'de 20. bölümü yayınlanacak olan dizinin canlı izleme linklerine haberimizde yer verdik. İşte Son Yaz 20. bölüm canlı izle | Fox TV Son Yaz 20. bölüm izle...

Son Yaz 20. bölüm canlı izle | Fox TV Son Yaz 20. bölüm izle

Fox TV ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dizi Son Yaz 20. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümü internetten izlemek isteyenler için canlı yayın linklerine haberimizde yer verdik. Son Yaz 20. bölüm canlı izle | Fox TV Son Yaz 20. bölüm izleme linklerini haberimizden bulabilirsiniz. İyi seyirler...

SON YAZ 20. BÖLÜM CANLI İZLE | FOX TV SON YAZ 20. BÖLÜM İZLE

Akgün Yağmur’ a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan’la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan’ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan’ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir. Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim’e sakladığı için kızar. Selim’in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün’e daha fazla iş düşecektir. Akgün Soner ve Eray’ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur’un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.

SON YAZ 20. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV SON YAZ 20. BÖLÜM İZLE

Son Yaz 20. bölüm canlı izle | Fox TV Son Yaz 20. bölüm izleSon Yaz 20. bölüm canlı izle | Fox TV Son Yaz 20. bölüm izle

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