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  3. Son Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 22. bölüm canlı izle

Son Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 22. bölüm canlı izle

Heyecan dolu son bölümüyle sezona ara veren dizi Son Yaz yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor. Selim'in hayatına Rize'de devam edeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Son Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 22. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Son Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 22. bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz yeni sezona 22. bölümüyle başlıyor. Heyecan dolu bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Son Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 22. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SON YAZ 22. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA | FOX TV SON YAZ 22. BÖLÜM CANLI İZLE

Selim hayatına Rize’de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul’da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir.  Selim’in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir.  Önemli bir görev için İstanbul’a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim’i, ne geri döndürebilir?

Akgün ise kaçak durumdadır.  Ancak her kaçışın bir sonu vardır. Ve o son, Akgün için çok yakındır.  Akgün babasının hayatı için büyük bir pazarlığa girecek ve  bu pazarlık Akgün’ün hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

SON YAZ 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA

FOX TV SON YAZ 22. BÖLÜM CANLI İZLE

Son Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 22. bölüm canlı izleSon Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 22. bölüm canlı izle

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