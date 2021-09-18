Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz yeni sezona 22. bölümüyle başlıyor. Heyecan dolu bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Son Yaz 22. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SON YAZ 22. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA | SON YAZ SON BÖLÜM İZLE

Selim hayatına Rize’de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul’da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir. Selim’in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir. Önemli bir görev için İstanbul’a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim’i, ne geri döndürebilir?

Akgün ise kaçak durumdadır. Ancak her kaçışın bir sonu vardır. Ve o son, Akgün için çok yakındır. Akgün babasının hayatı için büyük bir pazarlığa girecek ve bu pazarlık Akgün’ün hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

SON YAZ 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA

FOX TV SON YAZ 22. BÖLÜM İZLE