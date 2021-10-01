Cumartesi günlerine damga vuran dizi Son Yaz FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizide Soner'e ne olacağı merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Son Yaz 24. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SON YAZ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SON YAZ SON BÖLÜM İZLE

Soner’in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar. Emel Naz’ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır. Naz artık Sancaktar Ailesi’nin bir üyesidir. Selim’in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur. Sancaktar’lar ve Kara Ailesi yüz yüze gelecektir.

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Akgün ise Soner’in intikamını almak ister. Cihan ile iş birliği yaparak Soner’in intikamını almak için harekete geçecektir. Tam bu noktada Sare devreye girer ve işleri kendi lehine çevirmek için bir plan yapar. Sare için her şey planlandığı gibi giderken her şey bir anda alt üst olur. Sare Akay aslında Selim Kara ile şimdi tanışacaktır…

SON YAZ 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SON YAZ 24. BÖLÜM İZLE