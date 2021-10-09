Cumartesi günleri FOX TV'de izleyici karşısına geçen dizi Son Yaz'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Son Yaz 25. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SON YAZ 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SON YAZ 25. BÖLÜM CANLI İZLE

Selim, Sare’nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare’nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün’ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır.

Cihan Sancaktar ise Yağmur’a ulaşmak için Naz ve Soner’i kullanır. Bu durum Akgün’ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay’ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.

SON YAZ 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SON YAZ 25. BÖLÜM CANLI İZLE