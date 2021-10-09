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Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Final yapacağı öğrenilen dizinin nasıl ilerleyeceğini merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle linklerine yer verdik...

Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle

Cumartesi günleri FOX TV'de izleyici karşısına geçen dizi Son Yaz'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle  linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SON YAZ 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SON YAZ SON BÖLÜM İZLE

Selim, Sare’nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare’nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün’ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır.

Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle

Cihan Sancaktar ise Yağmur’a ulaşmak için Naz ve Soner’i kullanır. Bu durum Akgün’ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay’ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.

SON YAZ 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV SON YAZ 25. BÖLÜM İZLE

Son Yaz 25. bölüm full, tek parça izle | Son Yaz son bölüm izle

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