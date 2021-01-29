Son Yaz 5. bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Yeni bölümde Selim, hem çocuklarla hem de Canan’la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık. Fatih'i tehdit eden Selim'in yalanı ortaya çıkacak mı merak konusu. İşte Son Yaz 5. bölüm canlı izle | Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izle

SON YAZ 5. BÖLÜM CANLI İZLE | SON YAZ SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim’e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim’in gerçekleri gizlemesi, Akgün’ün dünyasını başına yıkar. Akgün’ün öfkesi patlayacak yer ararken, Yağmur, Akgün’ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister. Yağmur’un Akgün’ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır.

Selim, hem çocuklarla hem de Canan’la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık… Bu sırada Fatih, Yağmur’a, Selim’in onu tehdit ettiğini duyurur ve Yağmur, babasına annesine gerçeği söylemesi için bir şans verir. Selim, Canan’ı yeniden kaybetmeyi göze alamaz. Bu sırada ortaya çıkan gerçek her şeyi tepetaklak edecektir.

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Halil Sadi, Akgün’den Selim’in elindeki tanık Latif Coşkun’un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz verir. Yağmur, Kaan’dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir. Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap’ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır. Selim ise yokluğunda Fatih’in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir.

Üstüne Fatih’in Canan’a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih’in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar. Ancak Canan’ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer. Selim’in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim’e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.