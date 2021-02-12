Yağmur'un aşkı Akgün'ü iyileştirirken, bir yandan da iki taraf arasında sıkışıp kalır ve ne yapacağını bilemez. Başarılı savcı Selim, sürekli işlerinde aksiliklerin meydana gelmesiyle sinirleri iyice gerilir. Peki Selim işini baltalayan kişiyi bulabilecek mi? İşte Son Yaz 7. bölüm canlı izle |Son Yaz son bölüm FOX TV izle...

SON YAZ 7. BÖLÜM CANLI İZLE |SON YAZ SON BÖLÜM FOX TV İZLE

Latif’i öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü Yağmur üzerinden tehdit eder. Selim ise her yerde kaçak tanığı Latif’i aramaktadır. Akgün bu çıkışsızlık içinde bir yol bulmalıdır...

İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar. Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün’ü hiç tahmin etmediği bir yerden yakalar. Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir?

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Canan, Akgün’ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim’e çok kızgındır. Selim ve Akgün’ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel’lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan’ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün’ün de yardımını ister.

Akgün ise Soner’in sıkıştırmasıyla Latif’in yerini öğrenmek ve Selim’in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün’ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün’den uzak durmaya çalışır. Ama Altay’ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün’le yan yana getirir.